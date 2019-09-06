РИАМО - 6 сен. Авария на линии электропередачи произошла в районе столичного ТЦ «Авиапарк», в ТЦ призвали воздержаться от его посещения, сообщается на сайте «Авиапарка».
«Уважаемые работники и посетители «Авиапарка». В районе произошла авария на линии электропередачи. Мы временно закрыты», — говорится в сообщении.
В ТЦ призвали воздержаться от его посещения до устранения неполадок.
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