РИАМО - 6 сен. Праздничные мероприятия, которые пройдут в столице в День города, можно будет увидеть онлайн, прямые трансляции главных событий 7 сентября организует портал «Окно в город», трансляция начнется в 11:50, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Многие москвичи побывают на мероприятиях сами. Для тех же, кто по каким-либо причинам не сможет их посетить, портал «Окно в город» будет осуществлять прямую трансляцию. Начнется она с торжественной церемонии открытия Дня города на ВДНХ. В течение дня мы также покажем события на Тверской улице, концерт у храма Христа Спасителя, мероприятия на Поклонной горе», — сказал начальник отдела городского видеонаблюдения департамента информационных технологий Дмитрий Головин.

Благодаря камерам городской системы видеонаблюдения также можно будет увидеть гулянья и выступления музыкантов на Тверской площади, а также большой концерт на Поклонной горе. Мероприятия продлятся с 12:00 до 22:00.

Прямая трансляция на портале «Окно в город» также покажет и праздничный фейерверк, который начнется в 21:00. В обзор камер попадет смотровая площадка на Воробьевых горах — оттуда открывается прекрасный вид.

Портал «Окно в город» регулярно транслирует важные городские события. Зрители могли видеть, как столица отмечает Новый год, проводит парад Победы и шествие «Бессмертный полк», различные фестивали, в том числе «Круг света», велогонки и другие мероприятия.