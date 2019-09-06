РИАМО - 6 сен. Переменная облачность и местами кратковременный дождь прогнозируются в Москве и Московской области, максимальная температура воздуха составит 24 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При переменной облачности местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 22-24, по области 19-24 градусов. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба», - говорится в сообщении.

Синоптики также отмечают, что начало осени еще порадует жителей Московского региона теплом, а такие погодные условия не повлияют на самочувствие метеозависимых людей.

Однако люди с различного рода сердечно-сосудистыми заболеваниями, могут наблюдать у себя повышенное артериальное давление, головные боли, нарушения сердечного ритма и многое другое.

Метеорологи советуют внимательнее отнестись к своему здоровью. Избегать стрессовых нагрузок и вовремя принимать, назначенные врачом лекарства.