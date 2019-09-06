РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 6 сен. В микрорайоне Балая Дача подмосковных Котельников в пятницу пройдет прием граждан представителем министерства физической культуры и спорта Московской области, сообщается на официальной странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Шестого сентября в общественной приемной органов исполнительной власти Московской области и органов местного самоуправления Подмосковья в городском округе Котельники состоится прием граждан представителем министерства физической культуры и спорта Московской области», – говорится в сообщении.

Прием будет проходить по адресу: микрорайон Белая Дача, дом №62, кабинет 12. Прием начнется в 10:00. Со всеми вопросами можно обратиться по телефону: 8(495)554-04-07.