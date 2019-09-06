РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 6 сен. В подмосковном Дзержинском в ДК «Энергетик» в пятницу пройдет защита проектов губернаторской премии «Наше Подмосковье», сообщается на официальной странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Защитить свои проекты соискатели премии губернатора Московской области Андрея Воробьева «Наше Подмосковье» жители городского округа Дзержинский смогут 6 сентября в малом зале ДК «Энергетик» с 10:00 до 12:00. Презентации проектов проводятся в целях проверки достоверности представленной информации. Данная процедура является обязательной для всех соискателей», – говорится в сообщении.

В день презентации соискатель должен иметь при себе паспорт или его копию, документ подтверждающий регистрацию по месту жительства или по месту пребывания на территории Московской области. Защитить проект может только его автор. На презентацию разрешается прийти со своей группой поддержки.

В 2019 году от города Дзержинский на участие в премии подано 27 проектов.