РИАМО - 5 сен. Худрук ансамбля «Русская песня» Надежда Бабкина выложила в Instagram снимок со своим молодым возлюбленным Евгением Гором и вызвала критику со стороны подписчиков, которые указали артистке на неудачную пластику, сообщает Федеральное агентство новостей.

Новый снимок Бабкина сделала на премьере фильма Валерия Тодоровского «Одесса».

«Фото сделано в темном помещении, на лица героев падает вспышка, поэтому особенно хорошо видно состояние кожи и мимику. На фото кожа Бабкиной выглядит едва ли не более подтянутой, чем у ее молодого спутника. Мимика на лице почти не работает, а щеки напоминают наливные яблоки», - отмечает издание.

Поклонники раскритиковали певицу за неудачные косметологические процедуры. По мнению фанатов, Бабкина перестаралась в погоне за молодостью и «перекололась».

Вместе с тем многие пользователи также оставляли под снимком восторженные отзывы и добрые пожелания артистке.