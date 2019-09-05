РИАМО - 5 сен. Во Дворце культуры «Химик» имени Н.И. Докторова прошла торжественная церемония вручения грантов АО «Воскресенские минеральные удобрения» пяти хореографическим коллективам, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Гранты вручили за активное участие в творческой жизни ВМУ и успешные выступления на всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. Коллективы ДК стали участниками более чем 40 мероприятий. Артисты выступили в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Великом Устюге, Туле, Туапсе, Курске, Зарайске, Суздале, Владимире, Татарстане, а также Грузии, Болгарии, Греции, Македонии, Марокко и Тайване.

«На торжественную церемонию вручения грантов были приглашены работники и ветераны химкомбината, а также полюбившийся талисман предприятия мультяшный герой Степан Колбочкин, который участвовал в награждении победителей», - говорится в сообщении.

Обладателями грантов стали народный коллектив «Ансамбль народного танца «Сувенир» (руководитель – заслуженный работник культуры Подмосковья Мария Тышецкая), народный коллектив «Ансамбль народного танца «Карусель» (руководитель – Марина Мезинова), образцовый коллектив «Студия цирковой гимнастики «Грация» (руководители – Наталия Учеваткина и Владислав Голобородько), ансамбль эстрадного танца «Глория» (руководитель – Олеся Евдокимова) и студия спортивного бального танца «Ювента» (руководитель – Александра Курченкова).

«На химкомбинате многие годы успешно реализуется программа «Уралхим» – культурные традиции», в рамках которой мы предоставляем гранты творческим коллективам, внесшим большой вклад в развитие нашего родного края», – отметила заместитель генерального директора по персоналу Юлия Смирнова.

По ее словам, с Дворцом культуры «Химик» ВМУ связывают долгие годы дружбы и плодотворного сотрудничества. Химики строили этот объект, кружки и секции посещают дети работников предприятия, здесь проводятся официальные и неофициальные культурные мероприятия завода.

«Оказывая поддержку творческим коллективам ДК, мы помогаем юным артистам не только развиваться, но и достойно представлять наш город на лучших концертных площадках страны и международной арене», - подчеркнула Смирнова.