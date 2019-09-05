РИАМО - 5 сен. Суд приговорил Константина Котова, участвовавшего 10 августа в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«Доказательства, собранные следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве, признаны судом достаточными для вынесения приговора Константину Котову. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка проведения митинга и шествия)», - сказала Иванова.

По ее словам, за последние полгода Котов неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия.

«Нарушая требования действующего законодательства, 10 августа 2019 года он принял участие в массовом мероприятии - несогласованном митинге в центре Москвы, игнорируя при этом законные требования сотрудников полиции о прекращении совершения противоправных действий», - добавила Иванова.

При попытке скрыться Котов был задержан и доставлен в следственный отдел СК. Он свою вину в инкриминируемом деянии не признал, но следствие собрало неопровержимые доказательства, подтверждающие его причастность к указанному преступлению, заключила Иванова.

Первым человеком в России, осужденным по статье 212.1 УК РФ, был гражданский активист Ильдар Дадин.