РИАМО – 5 сен. Производственные компании из Эмиратов, связанные с эко-производством, предметно рассматривают Подмосковье как точку входа на российский рынок, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Представители Корпорации развития региона провели переговоры с бизнесменами из эмирата Шарджа (ОАЭ) в рамках деловой встречи. Делегацию из ОАЭ возглавил председатель Торгово-промышленной палаты эмирата Шарджа Абдулла Султан Аль Оваис. Он отметил, что последние 3 года в российско-эмиратских отношениях были ознаменованы ростом объемов торгового оборота и выразил уверенность в укреплении сотрудничества.

«Две компании из эмиратов, связанные с эко-производством, проявили заинтересованность в инвестиционных возможностях Подмосковья. Одно предприятие занимается производством экоупаковки, второе – переработкой вторсырья для дальнейшего использования. Российский рынок для обеих компаний очень интересен», – сказал заместитель генерального директора КРМО Александр Федоров.

Он подчеркнул, что Подмосковье готово предложить предприятиям уникальные условия для локализации, поэтому дальнейшие переговоры о сотрудничестве представляются весьма перспективными.

По его словам, в рамках деловой встречи предметные переговоры провели с производителем телекоммуникационного оборудования.

«Технологичные инвесторы в Московской области получают масштабную поддержку со стороны регионального правительства. Это и субсидии на закупку оборудования, и льготный налоговый период, и различные программы финансирования инвестпроектов. Кроме того, в Подмосковье инвесторы могут получить земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, на льготных условиях», – отметил заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов.

Он добавил, что инвесторы из ОАЭ могут рассчитывать на все эти меры при реализации своих проектов в Подмосковье.