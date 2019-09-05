РИАМО - 5 сен. С начала 2019 года в Подмосковье рассмотрели более 140 тысяч заявок по муниципальным услугам в градостроительной сфере, это на 35% больше, чем за аналогичный период в 2018-м, одной из самых востребованных услуг стало присвоение адреса объекту, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.

Правительство Московской области провело масштабную работу по цифровизации государственных и муниципальных услуг в градостроительной сфере - услуги предоставляются в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг Подмосковья.

«С начала 2019 года было рассмотрено более 140 тысяч заявок по муниципальным услугам в градостроительной сфере, что на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Теперь, не выходя из дома, можно подать заявление онлайн с компьютера или планшета и получить ордер на земляные работы или порубочный билет, присвоить адрес объекту, согласовать перепланировку квартиры или установку информационной конструкции», - сказал председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

Он добавил, что одной из самых востребованных услуг среди жителей Подмосковья за 8 месяцев 2019 года стала услуга по присвоению адреса объекту. С начала года было рассмотрено прядка 84 тысяч заявок, что на 40% больше, чем в прошлом году.

На втором месте по популярности – услуга по согласованию установки информационных конструкций. С января по сентябрь рассмотрели более 20 тысяч заявок на размещение вывесок. Для сравнения - за аналогичный период прошлого года было рассмотрено около 9 тысяч. Показатель вырос более чем на 55%.

Среди жителей области стала популярнее и услуга по получению порубочного билета. За 8 месяцев показатель по данной услуге вырос на 33%.

«Подобный рост количества заявок по всем муниципальным услугам обоснован в том числе их переводом в электронный вид - это один из признаков пользы цифровизации услуг, жителям стало проще и удобнее обращаться за той или иной услугой в режиме онлайн», - отметил Гордиенко.

Оптимизация государственных и муниципальных услуг позволила достичь снижения сроков их оказания, повысить качество и доступность.