РИАМО – 5 сен. Договоры на докупку жилплощади по программе реновации в августе подписали 39 столичных семей, таким образом на сегодняшний день общее количество заключенных сделок выросло до 372, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«Всего же Московским фондом принято 390 заявлений на докупку, что составляет около 10% от общего числа переселяемых на сегодняшний день граждан», – сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, большинство семей, желающих переселиться в жилье с большим количеством комнат, намерены использовать собственные средства, а каждая пятая семья планирует воспользоваться ипотечными кредитами. С банками уже заключено 58 договоров. Для участников программы при оформлении кредита первоначальный взнос не требуется.

Глава департамента напомнил, что для улучшения жилищных условий можно использовать материнский капитал, жилищные субсидии и государственные жилищные сертификаты. Также всем участникам программы полагается 10% скидка, гарантированная мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Левкин уточнил, что в случае отсутствия свободных площадей в момент переезда, за участниками реновации в течение двух лет закрепляется скидка в размере 10%, которой они могут воспользоваться в любое время для приобретения квартиры. При этом приобретаемая общая площадь не должна превышать 100 квадратных метров.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В программу включено 5173 жилых дома в 12 административных округах (ЦАО, САО, СВАО, ВАО, ЮВАО, ЮАО, ЮЗАО, ЗАО, СЗАО, ЗелАО, ТАО, НАО) в 122 районах города.