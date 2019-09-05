РИАМО - 5 сен. Министерство экологии и природопользования Подмосковья назначило предприятию Электростали по ремонту и обслуживанию транспорта штрафы на общую сумму более полумиллиона рублей за грубые нарушения, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Нарушения природоохранного законодательства в деятельности предприятия выявили сотрудники городской прокуратуры. Инспекторы провели мониторинг на территории компании и выявили ряд грубых нарушений. Так, сотрудники предприятия не вели паспортизацию отходов, не вносили плату за негативное воздействие источников выбросов, а также не осуществляли учет отходов.

«По итогам рассмотрения материалов Минэкологии наложило на общество пять административных штрафов на общую сумму 555 тысяч рублей. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры», — говорится в сообщении.

Ранее инспекторы эконадзора вместе с сотрудниками ОГИБДД городского округа Электросталь провели рейд по выявлению нарушений природоохранного законодательства при транспортировке отходов. В ходе рейда выявлены многочисленные нарушения.

Так, перевозчики ООО «НПП «Эковториндустрия» и частное лицо, также занимающееся перевозками, не оборудовали автомобили специальным знаком, обозначающим перевозку опасных грузов. Аналогичное нарушение допустило ООО L&T, кроме того, грузчики этой компании не имели квалификационных документов, подтверждающих право работать в сфере обращения с отходами.