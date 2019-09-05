РИАМО – 5 сен. Современная система быстрого реагирования, муниципальный центр управления регионом (МЦУР), откроется в подмосковном Видном в декабре на базе МФЦ, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Такие центры по аналогии с региональным ЦУР будут созданы во всех муниципалитетах региона по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Основная задача центра – максимально ускорить решение проблем людей. Концепция центра заключена в трех этапах: «Все знаем – быстро решаем – не допускаем». На сегодняшний день Ленинский городской округ – единственный среди подмосковных муниципалитетов, где МЦУР будет располагаться в специально предназначенном для этой цели здании», – говорится в сообщении.

В помещении площадью в 300 квадратных метров будут размещены все службы округа, отвечающие за оперативное реагирование на запросы жителей. На первых порах там будут трудиться около 20 человек.

«Учитывая сжатые сроки запуска проекта по созданию МЦУР, было принято решение построить для этих целей быстровозводимое здание на территории МФЦ. Уже готово основание для здания, начат монтаж металлоконструкций», – пояснил директор МФЦ округа Николай Бондаренко.

Создание Центра управления регионом (ЦУР) – часть реализации обозначенного президентом России нацпроекта «Цифровая экономика». Московская область в числе первых приступила к его реализации, осваивая современные разработки, имеющие высокий коэффициент полезного действия.