РИАМО - 5 сен. Создание архитектурно-художественной подсветки завершат в ближайшее время по нескольким адресам в Сергиевом Посаде, в том числе в государственном историко-художественном музее-заповеднике, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

В Подмосковье в рамках губернаторской программы «Светлый город» активно строят и капитально ремонтируют системы наружного освещения улиц, дорог, дворовых территорий, объектов социальной инфраструктуры и мест для отдыха. Создается архитектурно-художественная подсветка фасадов и монументов ключевых исторических объектов – храмов, монастырей, памятников архитектуры. В приоритете – энергосберегающий подход к источникам освещения, создание комфортной среды в темное время суток.

«Уже завершена архитектурно-художественная подсветка в Электростали, улица Ленина, дом 36, 39, 42, 43, 45. Скоро будет завершено создание архитектурно-художественного освещения в Сергиевом Посаде, проспект Красной Армии, дом 144, Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник, проспект Красной Армии, дом 123, художественно-педагогический музей игрушки имени Н.Д. Бартрама, проспект Красной Армии, дом 156/1», — говорится в сообщении.

В Истре будет освещен военно-исторический музей в деревне Ленино, дом 97, Ленино-Снегиревский. Активно идут работы по созданию архитектурно-художественного освещения в Егорьевске, улица Парижской Комунны, дом 11/89, 14/19, улица Гражданская, дом 96, и в Воскресенске, улица Победы, дом 7, 9, 11, 16, 18.

«Программа «Светлый город» реализуется с учетом мнения жителей – адресные перечни объектов формируются по заявкам, поступающим на портал «Добродел» и в органы власти», — добавляется в материале.

Наиболее масштабные мероприятия по программе в 2019 году запланированы на территории Красногорска, Лобни, Королева, Истры и Коломенского округа.

По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, за последние 6 лет на территории Московской области в общей сложности установили и модернизировали порядка 190 тысяч точек наружного освещения.