РИАМО - 5 сен. В 2019 году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева стартовала программа комплексного благоустройства территорий, прилегающих к автомагистралям, идущим от МКАД в Подмосковье, устранено 90% нарушений содержания территорий, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.

«В программу этого года включены участки 10 магистралей – пяти федеральных и пяти региональных. Это трассы М-5 «Урал», А-103 Щелковское шоссе, А-104 Дмитровское шоссе, М-8 Ярославское шоссе, М-7 Горьковское шоссе, а также Пятницкое, Егорьевское, Волоколамское, Носовихинское и Старое Симферопольское шоссе. Их общая протяженность составляет 878 километров», — сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Эти магистрали проходят по территории 23 муниципалитетов: Дмитровского округа, Лобни, Мытищ, Долгопрудного, Королева, Пушкинского округа, Балашихи, Щелкова, Лосино-Петровского, Богородского округа, Черноголовки, Павловского Посада, Орехово-Зуевского округа, Котельников, Люберец, Раменского округа, Бронниц, Красногорска, Солнечногорска, Реутова, Электростали, Истры и Подольска.

В ходе реализации программы заменят устаревшие остановочные павильоны, отремонтируют подземные и надземные пешеходные переходы, удалят сухостой, ликвидируют несанкционированные навалы мусора. В итоге территории у магистралей должны быть приведены к единому региональному стандарту благоустройства.

«В целом активно ведутся работы по устранению самовольно установленных торговых объектов, разрушений асфальтобетонных покрытий <…> и уборке сухостоя», — отметил Хайкин.

Демонтаж незаконных торговых объектов и объектов капитального строительства, выявленных на прилегающих к магистралям территориях, выполнен уже на 69%. Устранено 90% нарушений содержания примыкающих к магистралям территорий.

«В настоящее время уже есть заметная динамика по выполнению большинства мероприятий, предусмотренных проектом комплексного благоустройства вылетных магистралей», — уточнил Хайкин.

Для координации комплексного благоустройства создан региональный межведомственный штаб. Во всех муниципалитетах также сформированы соответствующие штабы, которые координируют своевременное выполнение всех мероприятий, предусмотренных дорожными картами.