РИАМО – 5 сен. Отдел надзора за эксплуатацией объектов недвижимости Главгосстройнадзора Московской области в сентябре проведет 14 плановых и внеплановых проверок крупных торговых центров и спортивных объектов региона, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Сотрудники надзорного органа в рамках плановых проверок проинспектируют физкультурно-оздоровительный комплекс «Салют» в Долгопрудном, многопрофильный торгово-развлекательный комплекс в микрорайоне Северный в Домодедове, культурно-оздоровительный центр с подземной автостоянкой «Красный Кит» в Красногорске», – говорится в сообщении.

Внеплановые выездные и документарные проверки по исполнению ранее выданных предписаний пройдут в крупных торговых центрах Одинцовского, Богородского городских округов, в Щелкове, Мытищах, Химках и Красногорске. Также инспекторы проверят спортивные объекты в Подольске и Воскресенске.

«Данные объекты относятся к числу сооружений повышенного уровня ответственности, предполагающих массовое пребывание людей. Наша задача проверить исполнение и соблюдение собственником утвержденного положения и норм по технической эксплуатации зданий, а также состояния эвакуационных выходов, пожарных лестниц, дверей, наличие и состояние указателей движения», – отметил начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

Он добавил, что в подобных местах безопасность граждан должна находится на должном уровне.