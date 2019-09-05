РИАМО – 5 сен. Вопрос о введении льгот для пенсионеров-рыбаков на платных водоемах региона могут рассмотреть в рамках объединенной комиссии Мосгордумы и Мособлдумы, сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

«Сегодня в Московской области более 100 платных водоемов, где можно половить рыбу, и услуга востребована у москвичей. Однако есть свои «но». Ко мне часто обращаются рыболовы-пенсионеры, для которых рыбалка – одно из самых любимых занятий и которым они готовы заниматься как можно чаще. К сожалению, не все могут себе позволить платить от 500 до 2500 рублей за день рыбалки», – отметил Шапошников на 46-й международной выставке «Охота и рыболовство на Руси» на ВДНХ.

По его словам, несмотря на то, что данный вопрос касается частного бизнеса, и власти города не в праве диктовать условия, можно оказать поддержку москвичам старшего поколения.

«А именно – проработать совместно с властями Подмосковья и владельцами компаний, оказывающих услуги платной рыбалки, вопрос предоставления льгот на платных водоемах для рыбаков-пенсионеров», – добавил председатель Мосгордумы.

Он уточнил, что в рамках объединенной комиссии Мосгордумы и Мособлдумы можно выработать законодательное решение. В таком случае в выигрыше останутся все: и пенсионеры, которые смогут чаще рыбачить, и владельцы водоемов, которые получат новых клиентов.