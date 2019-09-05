РИАМО - 5 сен. В четверг в Ландшафтном парке ВДНХ открылась воздушная тропа, на которой можно прогуляться среди крон 150-летних деревьев высотой до 6,5 метров, говорится в сообщении пресс-службы АО «Выставка достижений народного хозяйства».

500-метровую тропу открыли в рамках юбилейного сезона выставки. Попасть на нее можно будет бесплатно в любое время суток. Ее маршрут проходит по старинной Шереметьевской дубраве и позволяет с необычного ракурса посмотреть на выставку.

«Экотропа находится в зоне Ландшафтного парка «Природа дикая». Высотные мостки поднимают посетителей на уровень крон и ведут через листву деревьев, позволяя увидеть во всей красе заповедную Шереметьевскую дубраву, не нанося ей вреда», — отмечается в материале.

Основной породой здесь является дуб черешчатый, средний возраст деревьев превышает 150 лет, но нередко встречаются и двухсотлетние экземпляры.

Экотропы держатся на металлических витых опорах и пролетах с ограждениями, изогнутых по траектории движения. 90% конструкций было создано при помощи российских материалов. Высота конструкции доходит до 6,5 метров, общая длина — около 500 метров.

По экотропе можно будет гулять в любое время года. По вечерам она будет подсвечиваться. Работы по сбору заняли около восьми месяцев, при этом были сохранены зеленые насаждения и особенности рельефа.

В Москве аналогов воздушной экотропы на ВДНХ нет. В мире подобного рода сооружения можно увидеть в национальных парках «Адирондак» в США, «Баварский лес» в Германии и в Чехии в районе Липненского водохранилища.

Благоустроенная территория Шереметьевской дубравы создает все условия для знакомства с дикой природой и нового взгляда на историческое лесопарковое пространство.

Первая очередь Ландшафтного парка, автором концепции которого является всемирно известный французский архитектор Мишель Пена, была открыта прошлым летом. В уникальном экокомплексе сочетаются природные территории и инновационные разработки в сфере благоустройства и ландшафтной архитектуры. Здесь расположены пять природных зон, общая площадь парка составляет 87,3 гектара.