РИАМО – 5 сен. В Московской области начали проводить анализ оказываемых госуслуг, по итогам работы перечень федеральных и муниципальных услуг планируют оптимизировать, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

В рамках реализации проекта «Цифровое государственное управление» министерство проводит анализ оказываемых в регионе госуслуг.

«Главными критериями оценки выступают возможность предоставления по экстерриториальному принципу и в удобное время, максимальное сокращение временных издержек в процессе подачи документов и отсутствие личного участия заявителя», – уточняется в сообщении.

Завершится проверка в конце текущего года. По итогам ревизии будет оптимизирован существующий перечень федеральных и муниципальных услуг.

Сводный перечень услуг и функций Московской области был утвержден в ноябре 2012 года. В настоящее время он насчитывает порядка 400 госуслуг, из которых 164 оказываются в электронном виде.