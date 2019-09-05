РИАМО - 5 сен. За неисполнение предписания управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям по уборке сорняков и мусор на земельном участке оштрафовали фирму в Ногинске, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Участок находится возле микрорайона Красный Электрик, его занимает ООО «ОбуховоАгроСтройСервис». Граждане заметили нарушения земельного законодательства и обратились в управление ведомства. Инспекторы обнаружили, что на участок площадью 1,96 гектара, предназначенный для сельскохозяйственного производства, зарос сорняками, кустарником и деревьями, а также на нем был свален хлам.

«В сентябре 2018 года юридическому лицу было выдано предостережение о недопустимости действий, которые могут привести к нарушению земельного законодательства, и предлагалось в срок до 25 апреля 2019 года направить в адрес управления уведомление об исполнении предостережения. Однако в назначенный срок сведений от ООО в управление не представлено», — говорится в сообщении.

В связи с этим в июне текущего года управление составило протокол об административном правонарушении по статье 19.7 КоАП РФ «Непредоставление сведений» и передал материалы дела в судебный участок №149 Ногинского судебного района Московской области для принятия решения.

В июле по решению суда компанию привлекли к административной ответственности и наложили штраф в размере 3 тысяч рублей.