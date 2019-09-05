РИАМО – 5 сен. Посетители магазина «Читай-город» в столичном ТЦ «Европейский» 8 сентября в 17:00 встретятся с одним из самых популярных современных авторов книг для детей – Холли Вебб, говорится в сообщении пресс-службы сети «Читай-город».

«Ее книгами зачитываются сотни тысяч детей по всей России. Она учит нас доброте в историях о зверятах, познакомила нас с девочкой-детективом Мейзи Хитчинс и раскрывает нам тайны волшебников», – говорится в сообщении.

На встрече Вебб расскажет о своем творчестве, поделится планами на будущее и ответит на вопросы читателей. А в конце мероприятия обязательно оставит автограф всем желающим.