РИАМО (БАЛАШИХА) – 5 сен. Член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов обсудил с жителями бывшего военного городка, микрорайона Заря, вопрос восстановления общественной бани, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

В четверг вместе с жителями микрорайона Ефимов осмотрел разрушенное здание и провел рабочее совещание на объекте. Жители рассказали, что баня никогда не пустовала, это было просторное одноэтажное здание с душевыми, парилкой, отдельным входом в мужское и женское отделения, а после процедур всегда можно было отдохнуть в парке или пойти на озеро, а теперь объект разрушается.

«Мы попросим администрацию города закрыть доступ на объект, чтобы ребятишки не лазали по крыше и не получали травмы. Совместно с муниципалитетом также отработаем вопрос с землей. Важно данный объект передать арендаторам с условием восстановления и сохранения основной коммунальной направленности. Чтобы жители вновь смогли посещать баню, не выезжая за переделы своего района», – сказал Ефимов.

Он добавил, что это не первое обращение жителей по восстановлению коммунальных объектов в Балашихе.

Ветеран войск ПВО Василий Георгиади отметил, что в настоящий момент пенсионеры, которым позволяет здоровье, выбираются в баню в Ногинске, так как в городе общественных бань по приемлемым ценам не осталось.

Начальник отдела аренды комитета по управлению имуществом администрации Балашихи Светлана Кротова пояснила, что банный комплекс в Заре передан министерством обороны в муниципальную собственность, но без земельного участка, поэтому администрация не может распоряжаться объектом.