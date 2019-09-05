РИАМО - 5 сен. За лето автобусы «Мострансавто» перевезли порядка 21 тысячи детей в оздоровительные лагеря Подмосковья, в транспортном обслуживании были задействованы все филиалы предприятия, для этого выделили 730 комфортабельных автобусов большого класса, говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.

«Автобусы встречали и провожали детей от железнодорожных вокзалов и аэропортов, а также загородных оздоровительных лагерей и санаториев, расположенных в Московской области», — говорится в сообщении.

До конца осени еще несколько тысяч школьников посетят санатории и лагеря Подмосковья. Ежегодно, начиная с мая по ноябрь, на предприятие поступает свыше 100 заявок на перевозку организованных групп детей в оздоровительные учреждения региона.

Все автобусы, задействованные в перевозках, перед выходом в рейс проходят комиссионную проверку технического состояния.

«Автопарк «Мострансавто» соответствует государственным стандартам к перевозке детей. Возраст транспорта не превышает 10 лет. Автобусы оборудованы желтыми проблесковыми маячками, тахографами, сиденьями с ремнями безопасности и спутниковыми навигационными системами», — добавляется в материале.

К управлению привлекаются только опытные водители. С водительским составом проводятся дополнительные инструктажи по правилам дорожного движения.