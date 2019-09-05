РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 сен. В подмосковных Люберцах дорогу на Молодежной улице засыпали битым кирпичом, о подобных правонарушениях жителей просят сообщать в службу-112, сообщил в прямом эфире Люберецкого районного телевидения глава городского округа Владимир Ружицкий.

В четверг Ружицкий ответил на вопросы жителей округа в прямом эфире ЛРТ. Житель одного из домов на Молодежной улице отметил, что неизвестные засыпали дорогу битым кирпичом.

«Я думаю, кто-то взял плату за то, чтобы кирпич вывезти на свалку, а в итоге вывалил на дорогу. Если вы увидите подобное безобразие, фотографируйте, звоните в службу-112», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что нарушителей будут штрафовать, дела рассматривает суд.

«Мы вылавливаем нарушителей, и таких безобразий стало меньше, чем в 2018 году», – заключил Ружицкий.