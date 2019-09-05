РИАМО - 5 сен. Примадонна российской эстрады Алла Пугачева выложила в Instagram фотографию пышной пальмы, в чем поклонники певицы усмотрели тонкий намек на концертные наряды ее бывшего супруга Филиппа Киркорова, сообщает Федеральное агентство новостей.

В подписи к фото Пугачева отметила, что «нашла» необычное дерево на отдыхе. Также она назвала увиденное находкой для модельеров.

«Прям костюм Киркорова», - прокомментировала fragrant_flower_o.

Пользовательница gkrasavtseva похвалила Примадонну за богатое воображение и творческий подход.

«А я думала, это Филипп», - написала tatyana636363.

Впрочем, некоторые комментаторы увидели в снимке отсылку к старым сценическим нарядам самой Пугачевой, а также к парикам.

На данный момент под фото оставили уже сотни комментариев, пост собрал почти 30 тысяч лайков.