РИАМО – 5 сен. В правительстве РФ поддержали законопроект о получении негосударственной пенсии досрочно, также предлагается исключить из перечня пенсионных оснований условие о необходимости наличия страхового стажа, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Законопроект предлагает снизить возраст выхода на негосударственную пенсию до 55 у женщин и 60 лет у мужчин. Кроме того, законопроект гарантирует назначение негосударственной пенсии инвалидам и работникам Крайнего Севера, а также другим лицам, которые обладают правом на досрочное получение страховых пенсий из Пенсионного фонда России», — говорится в сообщении.

Кроме того, предлагается исключить из перечня пенсионных оснований условие о необходимости наличия страхового стажа, включающего в себя продолжительность трудовой деятельности и уплату страховых взносов в ПФР. Это позволит стимулировать самозанятых граждан и наемных работников к накоплению пенсий.

Один из авторов законопроекта Дмитрий Скриванов считает, что такая инициатива привлечет внимание граждан к возможности увеличить свои доходы после выхода на пенсию.

Госдума планирует рассмотреть законопроект в осеннюю сессию.