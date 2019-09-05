РИАМО – 5 сен. Экстремал сорвался с троса во время перехода между башнями «Око» и «Нева» в «Москва-Сити», сообщает в четверг kp.ru.

Канатоходец проходил подготовку к установлению мирового рекорда. Трос находился в 300 метрах от земли.

«Тренировка одного из экстремалов попала на видео. Мужчина шел по канату между башнями «Око» и «Нева», в какой-то момент он оступается и летит вниз – к счастью, спортсмена спасает страховочный канат. Потому экстремал просто зависает в воздухе в ожидании подмоги», — говорится в сообщении.

В День города семь канатоходцев планируют пройти между башнями «Москва-Сити» и установить мировой рекорд - канатоходцы хотят преодолеть дистанцию между небоскребами на высоте 350 метров. Это почти на 100 метров выше, чем было при прошлом мировом рекорде.