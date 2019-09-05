РИАМО – 5 сен. В поселке Спутник Можайского городского округа в четверг открылась первая в Московской области пикниковая зона на территории лесного фонда, она оборудована беседками и мангалами, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Она создана в рамках программы «Наше Подмосковье» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева за счет средств регионального бюджета.

«В нашем округе это первая пикниковая зона, пусть и небольшая, но очень комфортная и удобная для отдыха. Большая просьба к жителям – следите и ухаживайте за ней, чтобы сохранить созданные условия. Также и администрация округа приложит свои усилия, продумаем, как сюда провести свет и установить камеры видеонаблюдения», – сказал глава округа Дмитрий Абаренов.

Главной целью такой зоны является формирование цивилизованных условий для комфортного отдыха жителей и гостей округа в шаговой доступности от дома на территории лесного фонда. Зона оборудована шестью беседками с мангалами, столами, лавочками и мусорными баками.

Всего в Московской области будет создано 13 пикниковых зон, следующие мероприятия по открытию пройдут в Балашихе, Красногорске, Луховицах и Шатуре.

Каждая пикниковая зона включает в себя шесть комплектов мебели, состоящей из стола, двух скамей, мангала, урны, навеса и одновременно может вместить более 48 человек.