РИАМО (БАЛАШИХА) – 5 сен. Тематическими баннерами украсят центральные улицы Балашихи ко Дню города, к 14 сентября планируют установить около 60 баннеров с изображением новых социальных объектов, парков и зон отдыха, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Мы приступили к украшению Балашихи к празднованию 189-летия города. В этом году подготовили большие баннеры с поздравлениями, на которых показали, как развивается наш город. Там изображены новые социальные объекты, парки и зоны отдыха», – сказала начальник управления потребительского рынка, услуг и рекламы администрации Балашихи Анастасия Кочеткова.

Она добавила, что всего в Балашихе установят 60 баннеров. В настоящий момент украсили проспект Ленина, Щелковское шоссе, улицу Свердлова и другие.

В 2019 году День города в Балашихе отметят 14 сентября.