РИАМО - 5 сен. Подмосковное управление Федеральной антимонопольной службы России признало компанию «Фламинго Арт» недобросовестной из-за нарушения контракта на поставку информационных стендов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

На компанию пожаловался заказчик - Главное управление записи актов гражданского состояния Московской области. Ранее ведомство расторгло с подрядчиком соглашение в одностороннем порядке, подтвердив это документами и сведениями.

«На заседании комиссии Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок», — говорится в сообщении.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Фламинго Арт» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.