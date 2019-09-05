РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 сен. Жительница поселка Томилино подмосковных Люберец в прямом эфире Люберецкого районного телевидения пожаловалась на управляющую компанию «Авангард» за некачественный ремонт кровли.

Глава Люберец Владимир Ружицкий в четверг ответил на вопросы жителей в прямом эфире ЛРТ. Жительница Томилина пожаловалась ему на некачественный ремонт кровли в ее доме. По ее словам, УК «Авангард» ничего не делает для устранения недочетов.

«После эфира я дам поручение, с вами свяжутся и осмотрят кровлю. Надо как можно скорее закрыть этот вопрос. Сегодня сентябрь, скоро ноябрь, нет времени на раскачку, надо отремонтировать качественно кровлю», – сказал Ружицкий.