РИАМО (КОРОЛЕВ) – 5 сен. В Королеве в День города впервые выставят «Болшевскую тетрадь» Марины Цветаевой, в этот день откроется выставка «Станция Болшево: перекресток судеб», сообщила «РИАМО в Королеве» директор музейного объединения города Елена Куценко.

Выставка «Станция Болшево: перекресток судеб» посвящена 1939 году и событиям, которые тогда произошли.

«Нам очень приятно, что «Болшевская тетрадь» великого поэта Марины Цветаевой впервые будет экспонироваться именно в нашем музее. Рукописи литературного перевода поэзии Лермонтова на французский язык пролежали в архивах 80 лет и только в этом году будут представлены публике. Есть еще одна «Болшевская тетрадь», написанная также в 1939 году Сергеем Дурылиным, и ее смогут увидеть посетители выставки», – сказала Куценко.

Выставка откроется 7 сентября в отделе «Новейшей истории» на улице Терешковой и будет работать до февраля 2020 года. На ней посетители смогут увидеть графику художника Василия Маслова, вещи, сохранившиеся с 1939 года, картины, оригинал книги «О вкусной и здоровой пище» и многое другое.

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