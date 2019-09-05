РИАМО - 5 сен. День города 7 и 8 сентября в столице отметят на 1,5 тысячах площадок, праздник откроется на ВДНХ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Приглашаю всех на День города! Мы подготовили 1,5 тысячи площадок во всех округах столицы», — написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что праздник стартует на ВДНХ, а главные события организуют на Тверской улице.

Вечером 7 сентября в небе над столицей прогремит фейерверк. Шоу стартует в 21:00.

День города отметят в Москве 7 и 8 сентября. В этом году праздник посвящен 80-летию ВДНХ. Праздничную программу ко дню рождения столицы также подготовили 30 парков, посетителей ждут бесплатные концерты, спектакли, танцевальные флешмобы, спортивные игры и мастер-классы.

Как пройдет День города‑2019 в Москве: парк Политеха, юбилей ВДНХ на Тверской и фейерверки>>