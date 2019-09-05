РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 сен. Новую школу построят в поселке Октябрьский подмосковных Люберец в 2021 году, сообщил в прямом эфире Люберецкого районного телевидения глава городского округа Владимир Ружицкий.

В четверг Ружицкий ответил на вопросы жителей в прямом эфире ЛРТ.

«Школы в поселке Октябрьский переполнены. Планируем, что в 2020 году приступим к строительству новой школы там. Она откроется в 2021 году», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что данный вопрос держат на контроле. Также в Люберцах планируют построить семь школ до 2023 года.