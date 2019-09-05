РИАМО - 5 сен. Одним из самых затратных проектов по развитию транспортной инфраструктуры в Ленинском городском округе станет реконструкция Каширского шоссе, для реализации проекта нужно изъять объекты недвижимости в зоне расширения, вопросы пока урегулированы по 32 участкам, говорится в сообщении пресс-службы администрации Ленинского района.

Проект предусматривает расширение Каширского шоссе от четырех до шести полос, строительство развязок с бессветофорным движением на перекрестках с Володарским шоссе (поворот на Молоково), Белокаменным шоссе (поворот в Видное), Зеленым шоссе (поворот в Горки Ленинские) и дорогой в деревню Калиновка. Также будет реконструирована существующая развязка на пересечении Каширского шоссе с трассой А105 (дорога в аэропорт «Домодедово»).

«По предварительным расчетам, в результате реконструкции скорость движения автотранспорта увеличится на 25 - 30%, что позволит ликвидировать пробки на Каширском шоссе и прилегающих автодорогах. Общая стоимость реконструкции составит свыше 9 миллиардов рублей. Средства будут выделены из бюджета Московской области», — говорится в сообщении.

Реализация столь масштабного проекта предполагает изъятие земель для государственных нужд.

«Статьей 49 Земельного кодекса РФ и федеральным законом 43-ФЗ РФ определены порядок и параметры изъятия земель для государственных нужд: земельный участок может быть изъят у собственника в пользу государства лишь при исключительной необходимости», - отметила начальник управления архитектуры и строительства администрации муниципалитета Вера Попова.

Она добавила, что такой исключительной необходимостью является строительство, реконструкция объектов, имеющих важное государственное значение (федеральное и региональное), либо объектов муниципальной значимости.

Реконструкция Каширского шоссе будет проводиться в несколько этапов. На первом этапе на участке от МКАД до пересечения с Володарским шоссе предусматривается расширение автомагистрали до четырех полос, а также строительство развязки.

Для реализации проекта в настоящий момент ведутся работы по изъятию объектов недвижимого имущества, находящихся в границах планируемого размещения объекта строительства на участке Каширского шоссе 0 - 4,4 километра.

Проведение работ осложняет оспаривание собственниками выкупной цены объектов недвижимого имущества. Всего подлежат изъятию 57 земельных участков. В настоящее время урегулированы все вопросы по 32 участкам. По 25 участкам ведутся судебные процедуры.