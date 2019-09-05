РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 сен. В новом инженерно-технологическом лицее будут реализовывать три профиля обучения, сообщил в прямом эфире Люберецкого районного телевидения глава городского округа Владимир Ружицкий.

В четверг Ружицкий ответил на вопросы жителей округа в прямом эфире ЛРТ.

«Новый лицей у нас отличный, там продвинутый директор Александр Игнатьев. В школе будет три профиля – инженерно-технологический, физико-математический и социально-экономический», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что в лицее большое внимание будут уделять робототехнике, научно-исследовательской деятельности. С первого класса будет информатика, с восьмого – основы журналистики.

Ружицкий отметил, что в лицее просторные кабинеты, большая столовая и актовый зал.

Новый лицей открылся 2 сентября. Он расположен по адресу: улица Камова, дом №4.