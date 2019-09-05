РИАМО - 5 сен. 7 и 8 сентября на Тверской улице в столице каждые 30 минут будут водить экскурсии по миниатюрам исторических павильонов ВДНХ, всем желающим раскроют интересные подробности существующих и давно исчезнувших строений выставки, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

На центральных площадках праздника, расположенных на Тверской и близлежащих улицах, будут четыре площадки и свыше 30 арт-объектов, посвященных юбилею ВДНХ. В эти дни проведут 192 экскурсии, которые будут посвящены этим достопримечательностям. Их будут беспрерывно вести 13 профессиональных гидов с 10:00 до 21:30 каждые полчаса, все они организованы проектом «Гуляем по Москве». К каждой экскурсии можно присоединиться бесплатно, без регистрации.

«На экскурсиях поговорим о создании, развитии и возрождении выставки, заново откроем для себя знакомые с детства павильоны и фонтаны. Акцент будет сделан на ключевых достопримечательностях – таких, как скульптура «Рабочий и колхозница», павильоны Туркменской, Украинской, Карело-Финской, Казахской, Белорусской, Азербайджанской, Грузинской, Узбекской ССР, фонтанах «Дружба народов», «Каменный цветок» и «Золотой колос», — говорится в сообщении.

Гости смогут разгадать загадки ВДНХ, например, где находится подземное убежище и узнать историю о том, как павильон «Армения» переехал в «Сибирь». На Тверской улице соорудили миниатюры даже тех павильонов, которых уже давно не существует, например, «Татарская АССР» и «Главхладпром».

Организаторы праздника сообщили адреса площадок, их главные достопримечательности, и точки, от которых будут отправляться экскурсии.

Площадка №1 «Рождение легенды» (улица Тверская, от Козицкого до Вознесенского переулка). Сбор участников возле арт-объекта в виде памятника «Рабочий и колхозница» по адресу: улица Тверская, дом №12, строение 2. Главные арт-объекты: скульптурная группа «Рабочий и колхозница», арка северного входа ВДНХ, фонтан «Золотой колос», павильоны «Земледелие» и «Животноводство».

Площадка №2 «Программа возрождения» (улица Тверская, от Вознесенского переулка до дома №7). Сбор у арт-объекта «Тоннель «Механизация» (напротив дома №13). Главные арт-объекты: тоннель «Механизация», арка «Космос», купол павильона «Космос» ракета «Восток», уникальные республиканские павильоны, фонтан «Дружба народов».

Площадка №3 «Место встречи» (лица Тверская между домами №№7 и 1). Сбор возле павильона «Грузинская ССР» по адресу: улица Тверская, дом №6, строение 3. Главные арт-объекты: павильон №1 («Центральный»), роллердром в виде Главной аллеи ВДНХ, скалодром в виде легендарного павильона «Главхладпром».

Площадка №4 «Новая эра» (улицы Охотный ряд и Моховая). Сбор возле «Павильона №1» по адресу: улица Тверская, дом №2. Главные арт-объекты: арка в виде павильона «Москвариум», арт-объекты в виде морских обитателей, арка главного входа, арт-объект в виде скульптуры «Тракторист и колхозница».