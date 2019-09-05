РИАМО - 5 сен. Хирургическое отделение первой районной больницы в Воскресенске капитально отремонтируют, завершить работы планируют в феврале 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Ремонт начался две недели назад. В трехэтажном здании располагаются сразу несколько отделений: травматологическое, кардиохирургия, хирургия, реанимация, параклиника.

«Пока темпы работ отличные. Корпус полностью освобожден от медицинской техники. Каждый понедельник в 11:00 мы проводим совещание со строителями, вносим корректировки, пожелания персонала. По графику ремонт всего корпуса должен завершиться в феврале 2021 года, но мы с рабочими достигли договоренности завершить работы раньше срока, в 2020 году», — сказал исполняющий обязанности главного врача больницы Юрий Райхман.

В рамках капитального ремонта планируют полностью заменить инженерные сети, коммуникации, выполнить общестроительные работы и изменить планировку помещений.

Рентген-операционную планируют переоборудовать под установку ангиографа и рентген-аппарата с возможностью открытия в перспективе Регионального сосудистого центра на базе больницы.

«Оснащение медицинских организаций новым оборудованием, ремонт помещений — то, что позволяет нашим медицинским специалистам работать в комфортных условиях и оказывать помощь пациентам. Ремонт хирургического корпуса в Воскресенской первой районной больнице проводится в рамках губернаторской программы «Здравоохранение Подмосковья»», — отметила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Она добавила, что на данный капитальный ремонт выделили финансирование в размере почти 185 миллионов рублей.