РИАМО - 5 сен. Звезда Instagram с 20 миллионами подписчиков Настя Ивлеева и популярный рэпер Элджей сыграли свадьбу, сообщает kp.ru.

«Слухи о свадьбе Насти Ивлеевой и рэпера Элджея (настоящее имя Алексей Узенюк) курсировали последний месяц, но пара упорно все отрицала. Теперь отнекиваться поздно: после смены фамилии и паспорта в базах данных юрлиц информация обновилась, и вместо ИП Ивлеева в ЕГРЮЛ значится ИП Узенюк», - говорится в сообщении.

Ивлеева также выложила в своем Instagram фотографию Элджея на яхте и подписала «Муж».

Пара начала встречаться в прошлом году и сначала скрывала свои отношения. Ивлеевой сейчас 28 лет, Элджей на три года моложе.

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