РИАМО - 5 сен. На Ярославском шоссе во дворе одного из домов в компании мужчин произошла ссора, которая закончилась стрельбой, в результате происшествия пострадал один человек, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Главного управления Росгвардии по Москве.

«Поступила информация, что во дворах жилых домов в районе Ярославского шоссе слышны выстрелы. К прибывшим росгвардейцам обратились очевидцы, сообщившие, что в компании молодых людей, употреблявших спиртные напитки, произошла ссора. В результате которой один из мужчин произвел несколько выстрелов из оружия в сторону другого, после чего скрылся в неизвестном направлении», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате стрельбы пострадал один мужчина, росгвардейцы оказали пострадавшему доврачебную помощь и вызвали на место происшествия бригаду медиков.

«Спустя несколько минут при объезде прилегающей территории, недалеко от места совершения противоправных действий стражи правопорядка задержали злоумышленника по приметам, которые им сообщили очевидцы», - добавил представитель пресс-службы.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый был передан сотрудникам полиции, а пострадавший нарядом скорой помощи доставлен в одну из больниц города.