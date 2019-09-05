РИАМО - 5 сен. Новую спортивную площадку с современным покрытием оборудовали в поселке Луховицы-3 подмосковного Коломенского округа по просьбе 16-летнего подростка-героя, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

С просьбой открыть новую спортплощадку Дмитрий Калинников обратился к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву во время встречи с детьми-героями и их семьями прошлой осенью. Тогда Дмитрий получил медаль «За мужество в спасении» - благодаря четким действиям подростка была спасена жизнь девочки, тонувшей в пруду.

«Когда мы были на собрании с губернатором Московской области и спрашивали проблемы нашего района, я попросил новую площадку. Мне нравится больше всего играть в футбол, раньше не было такого поля. Площадка построена в лесу, дышится хорошо и не вылетает мячик, есть хорошее ограждение – всегда мечтал о такой сетке», - сказал Калинников.

На новой многофункциональной площадке есть безопасное покрытие и четкая разметка. Также установлены новые футбольные и баскетбольные ворота.