РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 сен. В подмосковном Подольске сотрудники Министерства социального развития Московской области 9 сентября проведут прием граждан в режиме видеоконференцсвязи, сообщается на сайте администрации городского округа.

«В понедельник, 9 сентября, на базе общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления в городском округе Подольск состоится очередной прием граждан. В соответствии с утвержденным руководителем администрации губернатора Московской области графиком в этот день прием граждан проведут уполномоченные сотрудники министерства социального развития Московской области», – говорится в сообщении.

Прием будет проводиться в режиме видеоконференцсвязи с 10:00 до 13:00 по адресу: улица Кирова, дом №4 (1-й этаж, вход со стороны концертного зала), без предварительной записи. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(496)755-57-00.