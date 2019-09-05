РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 сен. В подмосковном Подольске планируют открыть новый инженерный вуз к 2024 году в рамках проекта «Подольск – наукоград 2030», сообщил «РИАМО в Подольске» председатель Совета молодых ученых и специалистов городского округа (СМУС) Алексей Стулов.

В администрации Подольска в четверг прошел круглый стол на тему: «Национальные проекты в структуре социально общественных коммуникаций в экосистеме городского округа», в котором приняла участие замглавы администрации по вопросам социальных коммуникаций Ирина Бабакова. В ходе встречи участники обсудили проект «Подольск –наукоград 2030», а также профориентирование школьников и дошкольников, подготовку кадров и востребованность рабочих специальностей.

«Проект «Подольск – наукоград 2030» как раз был призван объединить все субъекты экосистемы округа, в том числе и национальные проекты, которые являются связующим звеном между ними. В частности, создание вуза объединит и предприятия округа, и школы, и обеспечит непрерывную подготовку специалистов для предприятий, которые смогут развивать экономику округа и экономику страны. Инженерный вуз в Подольске мы планируем открыть к 2024 году», – сказал Стулов.

По его словам, к 2030 году планируется, что Подольск получит статус наукограда. В данной задаче поддержку СМУС оказывают администрация, совет депутатов округа.

Стулов отметил, что в настоящее время имеется ряд вопросов, которые необходимо решить. Однако уже можно подходить к формированию структуры будущего вуза.

«Мы можем подходить уже к формированию структуры данного вуза, его специальностей, и как раз представители НПО «Луч» в ходе сегодняшней встречи вполне развернуто рассказали о востребованных специальностях. Могу отметить, что, учитывая то, что в горокруге 17 крупных предприятий, а также свыше 1,5 тысячи среднего и малого бизнеса, то думаю, что у нас получится наполнить вуз необходимыми специальностями», – добавил он.

Бабакова отметила, что обсуждение национальных проектов проводится практически сразу же после обращения президента РФ. В Подольске были внесены изменения в муниципальные программы, но важно налаживать обратную связь с жителями. Она подчеркнула, что реализация данных проектов невозможна без участия самих граждан, на которых они и направлены.

В ходе встречи было решено провести подобный круглый стол с представителями комитета по образованию и предприятий округа, а также на базе крупных предприятий провести встречу с образовательными учреждениями.