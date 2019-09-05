РИАМО - 5 сен. В Московской области разработают отдельные сервисы и меры поддержки для начинающих предпринимателей, основной упор будет сделан на развитие цифровых агрегаторов и обучающих программ на основе игровых технологий, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

По словам заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова, ряд мер поддержки стартапов и молодых представителей малого и среднего бизнеса уже разработан и реализуются правительством Московской области в рамках программ Минэкономразвития РФ, национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Идеология лидерства – позиция губернатора Московской области (Андрея Воробьева – ред). Без развития экономики лидерства не достичь. В регионе сейчас стартует масштабная образовательная и информационная компания по поддержке малого и среднего предпринимательства в рамках популяризации центров «Мой бизнес». Отдельное внимание там будет уделено начинающим бизнесменам», – сказал Хромов.

Он добавил, что на сессии во Владивостоке был представлен проект «Сервис для молодых предпринимателей». Это интересная инициатива, и ее планируют внедрить в Подмосковье в дополнение к уже существующим мерам поддержки после его тестирования.

По замыслу авторов, сервис будет включать систему по защите интеллектуальных прав в блокчейне, бот по выбору налогообложения для молодых предпринимателей, агрегатор мер поддержки для молодых предпринимателей, обучающую игру по изучению законодательных актов и процедур, регламентирующих деятельность малого и среднего бизнеса.

оХромов на площадке Восточного экономического форуматметил, что сейчас в Московской области действует 324110 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Подмосковье в числе лишь трех регионов России, где зафиксирован рост представителей малого и среднего бизнеса за первое полугодие 2019 года, а также лидер в России по числу созданных субъектов малого и среднего бизнеса за 12 месяцев.