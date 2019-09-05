РИАМО - 5 сен. Новые облегченные кресла повышенной комфортности подмосковной компании «Аэромастер», произведенные для гражданских самолетов, встретили очень позитивный отклик у посетителей и участников МАКС-2019, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Генеральный директор «Аэромастера» Андрей Сякин отметил, что вес оборудования наряду с компактностью и надежностью является очень важным фактором для авиаперевозчиков.

«В оборудовании «Аэромастер», которое было представлено на МАКС-2019, мы нашли оптимальное сочетание этих характеристик», — сказал Сякин.

Кресла данной компании отличаются от аналогов западных компаний рядом свойств: наилегчайшими весовыми характеристиками при сохранении высокого уровня комфорта пассажиров, минимальным количеством комплектующих, надежностью, целостностью и высоким качеством конструкции, готовыми решениями как для воздушных судов отечественного производства МС21, SSJ100, Ил-96, Ил-114, Ту-204(214), так и для Boeing и Airbus.

На авиасалоне продукцию «Аэромастер» смогли оценить не только специалисты, но и гости выставки. Многочисленные посетители МАКС-2019 обратили внимание на сочетание элегантности, удобства, комфорта и простоту дизайна.

«Многим понравился регулируемый упор спинки кресла, что было неожиданным для пассажиров, часто летающих в креслах экономического класса. Позитивные отзывы были направлены в адрес механизма отклонения спинки кресла в сочетании в артикулируемой подушкой сиденья, при этом данная конфигурации не создавала дискомфорта посетителю, сидевшему на заднем ряду, а даже формировала дополнительное пространство для колен», — добавляется в сообщении.

По словам генерального директора «Аэромастера», в рамках авиасалона компания провела целый ряд деловых переговоров с потенциальными покупателями из России, Европы, Азии, Арабских стран и сейчас готовится к детальному обсуждению делового сотрудничества.

Заместитель генерального директора корпорации развития Московской области Александр Федоров рассказал, что «Аэромастер» уже давно разрабатывает интерьерное оборудование для судов гражданской авиации. В текущем году предприятие готовилось к расширению производства за счет новой модельной линейки.

«Корпорация развития Московской области оказала содействие в подборе промплощадки для инвестора, который разместила свое опытное производство в городском округе Химки весной этого года», — добавил Федоров.

По данным заместителя председателя регионального правительства Вадима Хромова, начальный объем инвестиций в проект компании «Аэромастер» в Подмосковье составил около 35 миллионов рублей. На предприятии будет создано порядка 100 новых рабочих мест.

«Судя по повышенному интересу к продукции компании со стороны потенциальных покупателей, у инвестпроекта «Аэромастер» прекрасные перспективы для дальнейшего развития и Правительство Московской области готово оказать всестороннее содействие в данном вопросе», — отметил Хромов.