РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 сен. В подмосковном Подольске МУЖРП №9 успешно завершает подготовку 58 домов в микрорайоне Кутузово к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов и программу по ремонту подъездов многоквартирных домов, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Проведенные мероприятия и запланированные к выполнению в ближайшие сроки работы позволят подготовить жилищный фонд микрорайона Кутузово к осенне-зимнему периоду на должном уровне. Всего в управлении предприятия находится 58 многоквартирных жилых домов с населением более 10 тысяч человек», – сказал директор МУЖРП №9 городского округа Подольск Михаил Панин.

В ходе подготовки к зиме в доме №15Б на улице Циолковского завершили ремонт подъездов: заменили почтовые ящики, восстановили керамическую плитку напольного покрытия первых этажей, сделали ремонт козырьков, заливку крылец и установили систему видеонаблюдения по программе «Безопасный регион». На этажах установили антивандальные светодиодные светильники.

Сделали ремонт шести подъездов в жилом доме №61 на улице Курчатова с заменой окон, ремонтом входных групп, установкой системы видеонаблюдения. В доме №22 на улице Бородинская в четырех подъездах заменили деревянные оконные блоки на ПВХ с двойным стеклопакетом и подоконными досками, отливами и откосами, заменили напольное покрытие. Цветовую гамму стен и рисунок керамической плитки пола согласовали с советом дома.

Отремонтировали кровлю в доме №15 на улице Багратиона, №10А на улице Сосновая, №13В на улице Циолковского, №18 на улице Бородинская. Противопожарное оборудование заменили в доме №3 на улице Курчатова. Новые трубы центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения поставили в доме №4 на улице Сосновая и в доме №61А на улице Курчатова.

Обновили шиферные кровли в двухэтажных жилых домах №№14, 16, 16А на улице Багратиона.

После проведения проверки технического состояния жилого фонда МУЖРП №9 выполнило работы по замене 14 задвижек, 160 единиц запорной арматуры. В ходе проверки помещений общедомового имущества очистили подвалы и технические этажи в 22 жилых домах.