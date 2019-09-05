РИАМО - 5 сен. В московском аэропорту «Шереметьево» трап повредил дверь лайнера, пострадавших нет, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы воздушной гавани.

«Сегодня в аэропорту «Шереметьево» в 14:45 после завершения высадки по телетрапу пассажиров рейса SU205 Пекин – Москва дверь воздушного судна В-777 получила повреждение. ВС было отстранено от полетов», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавших в результате инцидента нет. Аэропорт «Шереметьево» продолжает работу в штатном режиме.