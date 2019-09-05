РИАМО - 5 сен. Больше всего частных домов с начала 2019 года запланировали построить в округах Серпухов, Солнечногорск, Истра, Одинцовский и Чехов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Сейчас в Московской области возводят большое количество объектов индивидуального жилищного строительства.

«Всего с начала года одобрено 37,4 тысячи уведомлений о планируемом строительстве объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов. Выдано 16,6 тысячи уведомлений об окончании строительства объекта ИЖС или садового дома», — сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Оглашены результаты по количеству уведомлений о планируемом строительстве домов с начала текущего года: округ Серпухов – 3258 уведомлений, Солнечногорск – 2925, Истра – 2182 уведомления, Одинцовский – 2148, Чехов – 1981.

Количество выданных уведомлений об окончании строительства следующее: Солнечногорск – 1540 уведомлений, Истра – 1534, Серпухов – 1400, Одинцовский – 1025, Чехов – 921.