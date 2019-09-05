РИАМО - 5 сен. В районе Южное Бутово и в новой Москве 872-летие столицы отметят концертами популярных российских певцов и групп, в числе которых Денис Майданов, Валерия, Анна Семенович и Quest Pistols Show, говорится в сообщении пресс-службы департамента культуры столицы.

Для гостей праздника подготовили много мероприятий с участием артистов и творческих коллективов из учреждений, которые находятся в ведении департамента культуры. Все мероприятия пройдут 7 сентября с 12:00 до 21:00, 8 сентября с 15:00 до 20:00.

«В детском ландшафтном парке в Южном Бутове, относительно «молодом» месте отдыха москвичей, 7 сентября кульминацией празднования Дня города станет вечерний концерт, в котором примут участие известные исполнители: Екатерина Бродская (18:00-18:20), заслуженный артист России Феликс Царикати (18:20-18:40), группа «После 11» (18:40-19:00), Влад Соколовский (19:00-19:40), Анна Семенович (19:40-20:20) и Денис Майданов (20:20-21:00)», - отмечается в материале.

8 сентября в вечернем концерте выступят Максим Лидов и группа «Лидов Бэнд» (17:00-17:30), группа «Республика» (17:30-18:00), Диана Гурцкая (18:00-18:40), Дмитрий Колдун (18:40-19:20) и Валерия (19:20-20:00).

7 сентября в городе Троицк новой Москвы на Академической площади в вечерней программе выступят Полина Енисейская (18:00-18:30), Андрей Приклонский (18:30-19:00), Алина Артц (19:00-19:40), Инна Маликова и «Новые самоцветы» (19:40-20:20), Quest Pistols Show (20:20-21:00).

8 сентября в концерте примут участие Андрей Петрухин (17:00-17:30), Александр Еловских (17:30-18:00), Натан (18:00-18:30), Анна Семенович (18:30-19:00), Родион Газманов (19:00-19:30), Марк Тишман (19:30-20:00).

Выступления знаменитостей ждут и жителей поселения Московский. Площадкой для концерта здесь станет стадион МБУ «Центр спорта «Московский» по адресу: микрорайон 1, дом №39, строение 1.

7 сентября в вечерней программе — Александр Еловских (18:00-18:30), Алексей Петрухин (18:30-19:00), Марк Тишман (19:00-19:40), Андрей Гризли (19:40-20:20) и Анита Цой (20:20-21:00). 8 сентября выступят Полина Енисейская (17:00-17:30), Мари Карне (17:30-18:00), Гузель Хасанова (18:00-18:40), ST (18:40-19:20), Алексей Чумаков (19:20-20:00).

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