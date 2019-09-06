РИАМО - 6 сен. Вечер памяти Арсения и Андрея Тарковского проведут в Голицине Одинцовского городского округа в пятницу, в городе Тарковский-старший проводил долгие часы поэтического творчества, а младший впервые представил свою картину «Андрей Рублев», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Семья Тарковских проживала в Голицыне около 20 лет, Арсений Тарковский здесь много работал. В этом же городе его сын – режиссер Андрей Тарковский, чьи фильмы вошли в классику мирового кино, провел в КДЦ «Октябрь» премьеру своего «Андрея Рублева». Голицыно вообще всегда было местом, где русские поэты находили вдохновение благодаря обилию лесов, чистейшему воздуху, тишине и покою.

«В разное время здесь жили и творили Анна Ахматова, Валентин Катаев, Марина Цветаева, Аркадий Гайдар, Александр Куприн, Александр Твардовский и русский поэт с мировым именем, блестяще переводивший классическую поэзию - Арсений Тарковский. Именно ему и его сыну - легенде советского и признанному мастеру мирового кинематографа - Андрею Тарковскому и посвящена программа», — говорится в сообщении.

В Голицыне Тарковский-старший 25 июня 1988 года отметил свой последний 82-й день рождения. Поэт особенно любил этот город.

«В поэзии Арсения Тарковского столько тонких, нежных, акварельных зарисовок - это, конечно же, подпитано его впечатлениями от любимых мест, от Голицына. Семья Тарковских дала миру другое восприятие России и в поэзии, и в кинематографе. Мы должны оберегать память о мастерах, прошедших такой драматический путь, и выстраивать такие встречи, такой диалог с сегодняшним днем», — отметила министр культуры Московской области Нармин Ширалиева.

Сейчас в доме, где жили Тарковские, проживает дочь Арсения Тарковского Марина Арсеньевна, родная сестра Андрея Тарковского, а также ее дети и внуки. Она передала библиотеке и будущему музею книги и письма своего отца.